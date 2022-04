Il Sudtirol festeggia una storica promozione in serie B

Storica promozione per una società dell’Alto Adige, l’Fc Sudtirol, nella serie B del calcio italiano. Con una doppietta firmata da Daniele Casiraghi, i biancorossi altoatesini hanno espugnato per 2 a 0 lo stadio "Nereo Rocco" di Trieste battendo la Triestina. Casiraghi ha segnato al 41' e al 64'. Solo due pali per i padroni di casa. Per il calcio della provincia più settentrionale d’Italia si tratta di un risultato storico: era dal 1947 che una società altoatesina, il Bolzano Calcio, non approdava in serie B.

© Riproduzione riservata