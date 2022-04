Il ct della Nazionale Siciliana che andrà agli Europei: "Balotelli? Potrei convocarlo"

La Nazionale Siciliana di calcio, Sicilia FA, ha firmato l’accordo per il Commissario Tecnico che condurrà la squadra al campionato europeo CONIFA. Sarà Giovanni Marchese, che da calciatore ha vestito la maglia del Catania per ben nove stagioni con cui ha collezionato 176 presenze nei vari campionati professionistici, siglando anche 7 reti con i colori rossazzurri. Torino, Treviso, Chievo, Bari, Salernitana e Genoa sono gli altri club in cui ha militato in carriera. Con 138 partite giocate in Serie A Marchese è stato uno dei calciatori siciliani più presenti nel massimo campionato negli ultimi vent’anni.

La Sicilia prenderà parte al Campionato Europeo per Nazionali Maggiori della Confederation of Independent Football Association (CONIFA) che si svolgerà a Nizza dal 3 al 12 giugno. Ripescata in sostituzione dell’Abcasia, la Sicilia è stata inclusa nel gruppo B, insieme agli scandinavi della Lapponia e alla Terra dei Siculi (gruppo etnico di lingua ungherese stanziato in Romania). Insomma la Trinacria fa sul serio e adesso arriverà la parte più succosa della vicenda, ovvero l'allestimento della rosa che parteciperà alla spedizione in Costa Azzurra. I requisiti per essere convocabili dalla Nazionale della Sicilia sono di essere nati nell'isola o avere genitori o moglie siciliani. Mario Balotelli potrebbe dunque a buon diritto vestire la maglia rossogialla, essendo nato a Palermo da genitori ghanesi, prima di trasferirsi nel bresciano. Che la possibilità di vedere l'attuale attaccante dell'Adana Demirspor in maglia siciliana sia concreta, lo conferma lo stesso Marchese alla Gazzetta dello Sport: "Teoricamente posso anche chiamarlo, non so se risponderà alla chiamata, ma visto che è nato a Palermo potrebbe rientrare nel lotto dei calciatori che possono indossare la nostra casacca. Sto aspettando la fine dei playoff per completare la lista".

