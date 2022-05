Torneo Madrid: Sonego subito fuori, Musetti si qualifica

Lorenzo Sonego esce subito di scena nel "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.744.165 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola (combined con un WTA 1000). Il 26enne torinese, n.27 del ranking, all’esordio assoluto a Madrid, ha ceduto per 6-4 6-3, in un’ora e 38 minuti di partita, al britannico Jack Draper, n.124 ATP, in tabellone grazie ad una wild card. Si qualifica invece Lorenzo Musetti. Il 20enne di Carrara, n.61 del ranking e decima testa di serie del seeding cadetto, ha faticato più del previsto per battere in rimonta 5-7 7-5 6-2, dopo quasi due ore e tre quarti di lotta, lo spagnolo Alejandro Moro Canas, n.440 ATP e in gara con una wild card. Il NexT Gen toscano esordirà nel main draw, dove ci sono anche Jannik Sinner e Fabio Fognini, affrontando il bielorusso Ilya Ivashka, n.44 del ranking.

