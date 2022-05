Il Liverpool prima trema, poi travolge il Villarreal ed è in finale. Stasera Real Madrid-City

Villarreal-Liverpool 2-3

Marcatori: 3’ pt Dia, 41’ pt Coquelin, 17’ st Fabinho, 22’ st Luis Diaz, 29’ st Manè.

Villarreal: Rulli 4; Foyth 5, Albiol 6 (34'st Aurier sv), Torres 5.5, Estupinan 6 (34'st Trigueros sv); Lo Celso 5.5, Parejo 5.5, Capoue 6, Coquelin 7 (23'st Pedraza 6); Moreno 6 (23'st Chukwueze 5.5), Dia 7 (34'st Alcacer sv). Allenatore: Emery 6.

Liverpool: Alisson 6; Alexander-Arnold 7, Van Dijk 6, Konatè 6, Robertson 5 (34'st Tsimikas sv); Keita 6.5 (34'st Henderson sv), Fabinho 7 (39'st Milner sv), Thiago 6.5 (34'st Jones sv); Salah 7, Manè 7.5, Diogo Jota 5 (1'st Luis Diaz 7.5). Allenatore: Klopp 7.

Arbitro: Makkelie (Olanda) 6.

Note: ammoniti Capoue, Alexander-Arnold, Lo Celso, Torres. Espulso Capoue al 40'st per doppia ammonizione. Angoli: 2-1 per il Liverpool. Recupero: 0’ pt 2' st.

Vilarreal. Il Liverpool vince in rimonta in casa del Villarreal e centra la sua decima finale di Coppa dei Campioni. Partita dai due volti con un primo tempo dominato dagli spagnoli che segnano subito con Dia e trovano il raddoppio con Coquelin al tramonto della frazione. Nella ripresa Klopp mette dentro Luis Diaz che risulterà decisivo, ma è Fabinho a siglare il primo gol dei Reds poco dopo l’ora di gioco. I padroni di casa sbandano e subiscono il pareggio 5’ dopo grazie a un colpo di testa proprio del colombiano. Il tris è firmato in contropiede da Manè.

