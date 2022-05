Leclerc in pole, Sainz secondo: la prima fila è tutta Ferrari

Uno-due Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio di Miami, prima storica edizione sul circuito della Florida. Charles Leclerc partirà davanti a tutti con il suo compagno Carlos Sainz subito alle spalle per una prima fila tutta rossa. Terzo Max Verstappen con la sua Red Bull, autore di un errore nell’ultimo tentativo, seguito dal compagno di scuderia Sergio Perez. Quinto Bottas con l’Alfa Romeo e sesto Hamilton con la Mercedes. Solo dodicesima invece l’altra Mercedes di George Russell, che non riesce a confermare le buone sensazioni arrivate dalle prove libere.

Questa la griglia di partenza: 1 Leclerc, 2 Sainz, 3 Verstappen, 4 Perez, 5 Bottas, 6 Hamilton, 7 Gasly, 8 Norris, 9 Tsunoda, 10 Stroll, 11 Alonso, 12 Russell, 13 Vettel, 14 Ricciardo, 15 Schumacher, 16 Magnussen, 17 Zhou, 18 Albon, 19 Latifi, 20 Ocon.

"I fan sono pazzeschi, incredibile essere qui e vedere quanto lo sport sia cresciuto negli ultimi anni. È fantastico, nell’ultimo week-end ho commesso un errore in gara ma ora partiamo in pole e dobbiamo completare l'opera domani. La Red Bull è veloce nel rettilineo, noi in curva: sarà una battaglia dura, speriamo di avere la meglio". Queste le parole di Charles Leclerc dopo la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1.

