Playoff Serie C, i quarti di finale. Il Catanzaro pesca il Monopoli, il Palermo l'Entella. Ecco le date

Con le gare di ritorno disputatesi ieri, è terminato il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C che dovrà decretare la quarta squadra promossa nel prossimo campionato di Serie B.

I sorteggi

Sono stati sorteggiati questa mattina gli accoppiamenti dei quarti di finale dei play off di Serie C. Il Palermo ha pescato la Virtus Entella, mentre il Padova sfiderà la Juventus Under 23. Derby meridionale fra Monopoli e Catanzaro, mentre la Reggiana troverà sulla sua strada la Feralpisalò. Questi gli accoppiamenti con le gare che si giocheranno il 17 e 21 maggio:

Feralpisalò-Reggiana

Monopoli-Catanzaro

Juventus U23-Padova

Virtus Entella-Palermo

Il Monopoli bestia nera del Catanzaro

È il Monopoli l’avversario del Catanzaro nel secondo turno della fase nazionale dei playoff. La squadra pugliese è stata accoppiata alle Aquile con il sorteggio avvenuto poco fa a Firenze, nella sede della Lega Pro. La squadra di Vivarini comincerà il suo cammino da testa di serie agli spareggi al “Veneziani”, martedì 17 la gara d’andata, sabato 21 il ritorno al “Ceravolo” (orari da definire). Il Monopoli è arrivato a questo punto dopo aver eliminato Picerno e Virtus Francavilla nella fase a gironi, ma soprattutto dopo aver compiuto l’impresa a Cesena, giovedì sera, vincendo 3-0 e ribaltando la sconfitta per 2-1 incassata all’andata. In campionato la squadra di Colombo ha battuto il Catanzaro 2-1 sia all’andata (in panchina c’era Calabro) che al ritorno (con Vivarini al timone).

Playoff Serie C, i risultati delle partite del secondo turno fase nazionale

Ecco i risultati delle partite di ritorno del primo turno di play-off disputatosi ieri sera

- Renate-Juventus U23 0-1

- Entella-Foggia 2-1

- Palermo-Triestina 1-1

- Cesena-Monopoli 0-2

- Feralpisalò-Pescara 2-1

