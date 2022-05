Leclerc show in Spagna: è pole position davanti a Verstappen e Sainz

Pole position per Charles Leclerc nel Gran Premio di Spagna che si corre domani a Barcellona. Una vera e propria impresa per il monegasco della Ferrari che nella prima parte del Q3 era stato protagonista di un testa coda che l’aveva relegato al 10. posto. Secondo tempo per la Red Bull di Max Verstappen. Terzo tempo e seconda fila per la Rossa di Carlos Sainz poi George Russel.

Si tratta della quarta pole stagionale per il monegasco, che per la gara avrà anche un set di gomme nuove in più a disposizione viste quelle risparmiate nel Q2. Terzo tempo per l’altra Ferrari di Carlos Sainz, quarta invece la Mercedes di George Russell, che si piazza davanti a Sergio Perez e il compagno di scuderia Lewis Hamilton.

Di seguito la griglia di partenza del GP di Spagna: 1 Leclerc, 2 Verstappen, 3 Sainz, 4 Russell, 5 Perez, 6 Hamilton, 7 Bottas, 8 Magnussen, 9 Ricciardo, 10 Schumacher, 11 Norris, 12 Ocon, 13 Tsunoda, 14 Gasly, 15 Zhou, 16 Vettel, 17 Alonso, 18 Stroll, 19 Albon, 20 Latifi.

