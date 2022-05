Basket: Meo Sacchetti non è più il commissario tecnico dell'Italia

Meo Sacchetti non è più il commissario tecnico della nazionale maschile di basket. Lo rende noto la Federazione italiana pallacanestro, comunicando che, al termine di un incontro a Roma tra il presidente federale, Gianni Petrucci, e il coach è stato risolto l’accordo contrattuale tra le parti.

Sacchetti, 68 anni di Altamura, in carriera argento olimpico a Mosca '80, era in carica dal settembre 2017, prendendo il posto di Ettore Messina. Nel corso della gestione del tecnico pugliese (50 partite sulla panchina azzurra), il ritorno dell’Italia a disputare un Campionato mondiale, quello del 2019. L’ultima presenza dell’Italia maschile a una rassegna iridata, peraltro ottenuto tramite wild card, era quella del 2006. Il 4 luglio scorso l’Italia di Sacchetti aveva sconfitto 102-95 la Serbia qualificandosi per i Giochi olimpici di Tokyo. L’ultima presenza azzurra alle Olimpiadi era quella di Atene 2004 (argento).

