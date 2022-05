Roland Garros, impresa Martina Trevisan a Parigi: è in semifinale

L’azzurra Martina Trevisan si è qualificata per le semifinali del torneo del Roland Garros, battendo nei quarti la canadese Laylah Fernandez, col punteggio di 6-2, 6-7, 6-3. Per conquistare un posto in finale, la fiorentina dovrà affrontare la vincente del match tra le statunitensi Coco Gauff e Sloane Stephens. Dopo aver vinto la prima partita, Trevisan ha avuto un match point nella seconda ma l’ha mancato ed è stata trascinata al tie break, perso 7-3. Nel set decisivo, l’azzurra ha ripreso in mano il match, imponendosi per 6-3.

