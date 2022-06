Simone Alessio non si ferma più! Il principe diventa re nell'arena di Roma

Nell’ultima giornata del World Taekwondo Roma Grand Prix 2022 per l’Italia arriva la massima soddisfazione possibile.

Simone Alessio infatti, laureatosi campione d’Europa poche settimane fa a Manchester, ha confermato il suo momento di forma straordinario prendendosi un altro oro nei -80 kg, questa volta però all’interno dello splendido scenario del Foro Italico. Il classe 2000, nativo di Sellia Marina in provincia di Catanzaro, è stato semplicemente perfetto: cinque vittorie in altrettanti incontri, sino alla gloria; senza peraltro perdere un singolo round.

Dal 2-0 nei 1/16esimi di finale al libanese Tarek Moussalli passando poi per gli ottavi contro il bosniaco Nedzad Husic e i quarti, nel duello col tunisino Firas Katousi, match che sono valsi le semifinali.

Infine le ultime due caldissime sfide: la semifinale con il coreano e la finalissima, in un incontro tiratissimo contro l’egiziano Seif Eissa, piegato 4-2 e 4-3 nei singoli parziali. Due round tiratissimi, al dolce sapore dell’oro davanti a un pubblico emozionato ed emozionante.

“Una vittoria speciale – ha affermato Simone Alessio – anche perché qui a Roma non ero mai riuscito ad arrivare sino in fondo. Per certi versi si chiude un cerchio, ma se ne apre un altro verso nuove gare e nuovi appuntamenti. Gareggiare qui è meraviglioso, perché oltre al sostegno di tutta la squadra si sente anche il calore del pubblico. Il momento più bello? Quando nel primo round della semifinale sono riuscito a rimontare il parziale sentendo il calore di tutta l’arena”.

