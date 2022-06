Il Lecce si muove sul mercato estero. Nel mirino di Corvino un terzino destro

Si muove il Lecce per preparare la prossima serie A. La società lo fa in punta di piedi, senza clamori. Al lavoro il diesse Pantaleo Corvino e il suo staff che stanno scandagliando il mercato estero alla ricerca di un calciatore esperto che possa fare al caso di mister Baroni per la prestigiosa avventura nella massima serie conquistata solo poche settimane fa. Nel mirino del dirigente giallorosso è finito Onur Bultu, terzino 28enne del Kayserispor, ritenuto il miglior terzino destro della passata Super Lig. Anche Cremonese e Monza, le altre due neopromosse, starebbero seguendo il giocatore.

Intanto Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce, attraverso un'intervista rilasciata a Bold rassicura i tifosi giallorossi sulla sua permanenza ed minimizza le voci di mercato sul suo conto. "In questo momento sono del Lecce per i prossimi due anni e se la società lo vorrà io rispetterò il contratto in essere".

