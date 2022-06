Lecce: fatta per Frabotta dalla Juve, nel mirino anche Baselli, Nestorovski e Taratusanu

Un Lecce che sembra avere le idee chiare al calciomercato. Il diesse Pantaleo Corvino continua a sondare il terreno per gente di categoria e affamata di riscatto e con esperienza nella massima serie. Orami è fatta, manca solo la firma, per il terzino sinistro Frabotta che arriverà dalla Juventus in prestito. Ma i giallorossi sono sulle tracce dell'attaccante macedone Nestorovski, in scadenza di contratto con l'Udinese e di Daniele Baselli, centrocampista ex Torino, che vanta 230 presenze in Serie A.

Giallorossi anche sul centrocampista Fabio Miretti sempre della Juventus e sul portiere del Milan Taratusanu che potrebbe diventare il successore di Gabriel tra i pali della porta del Lecce. In uscita Coda che interessa a Modena, Venezia e soprattutto Cagliari.

