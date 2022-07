Tour 2022, l'olandese... volante Jakobsen si aggiudica la seconda tappa

Fabio Jakobsen si prende la prima frazione in linea del Tour de France 2022. L’olandese della Quick-Step Alpha Vinyl taglia il traguardo in 4h34'34" nella seconda tappa della Grande Boucle, la Roskilde-Nyborg di 202,2 chilometri, precedendo in una spettacolare volata il belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e il danese Mads Pedersen (Trek-Segafredo). "Per me è stato un lungo processo, passo dopo passo, molte persone mi hanno aiutato: questa vittoria è per ripagarle - ha detto Jakobsen all’arrivo -. Sono felice di divertirmi ancora sulla bici e di vincere. La squadra mi ha portato in una buona posizione all’uscita dal ponte e poi negli ultimi metri sono riuscito a battere tutti. Le gambe erano sicuramente doloranti, ma è per questo che ci alleniamo, per la gara. Ho sognato questa vittoria al Tour de France per quindici anni".

