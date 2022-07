La Juve mette la freccia e supera l'Inter: ecco Bremer

Esce De Ligt, entra Bremer: la Juventus sostituisce subito l’olandese e si porta a casa il brasiliano del Torino. Ed è stata una trattativa ricca di colpi di scena e di ribaltoni, con il derby d’Italia sul mercato con l'Inter che si è colorato di bianconero. Dalla Continassa sembravano spacciati, poi l’accelerata e il sorpasso definitivo: alla fine l’hanno spuntata Agnelli e Cherubini, che hanno messo sul piatto quasi 50 milioni. Nel dettaglio, si parla di 40 milioni di parte fissa e circa sette di bonus, cifre che il presidente Cairo non poteva proprio rifiutare. E diventa così una plusvalenza monstre per il club granata che nel 2018 scovò Bremer nell’Atletico Mineiro e lo prelevò per poco più di cinque milioni.

