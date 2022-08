Europei di Nuoto, prima medaglia azzurra. Le ragazze d'argento nel tech sincro

Arriva subito una medaglia per l’Italia agli Europei di Nuoto in corso a Roma. La conquistano le azzurre nel team tech sincro che si classificano al secondo posto. Per il team italiano l’argento arriva con il punteggio di 90.3772. La squadra composta da Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murro ed Enrica Piccoli, è seconda all’Ucraina che ha vinto l’oro con 92.5106 punti. Medaglia di bronzo alla Francia con 88.0093 punti.

© Riproduzione riservata