Tuffi, Marsaglia e Tocci d'argento nel trampolino 3 metri sincro

Lorenzo Marsaglia e il cosentino Giovanni Tocci sono medaglia d’argento nel sincro dal trampolino da tre metri ai Campionati europei di Roma. La coppia azzurra ha totalizzato 387.51 punti venendo proceduta da quella britannica formata da Anthony Harding e Jack Laugher che hanno totalizzato 412.83. Bronzo agli ucraini Oleksandr Horshkovozov ed Oleg Kolodiy (384.39). Per l’Italtuffi, con solo la finale della piattaforma maschile da disputare, quella di Marsaglia e Tocci, rispettivamente romano della Marina Militare e cosentino dell’Esercito, è la dodicesima medaglia a Roma2022. E Tocci dopo i due bronzi dei giorni scorsi porta a casa la terza medaglia.

L’argento di Marsaglia e Tocci è il primo di sempre per l’Italia ai Campionati europei nei tuffi sincronizzati dal trampolino. Sei le precedenti medaglie, tra esse due d’oro, quella di Nicola Marconi-Donald Miranda nel 1999 a Istanbul e di Nicola Marconi e Tommaso Marconi a Madrid 2004. Era dal 2009, bronzo dei fratelli Marconi, che l’Italia non saliva sul podio in questa gara.

© Riproduzione riservata