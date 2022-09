Europei Basket, l'Italia fa tremare la Grecia di Antetokounmpo ma alla fine va ko (85-81)

Non riesce all’Italia l’impresa contro la Grecia di Antetokounmpo. Dopo il successo all’esordio contro l'Estonia, gli azzurri cedono per 85-81 a una delle favorite dell’Eurobasket 2022. Al Forum d’Assago di Milano il pubblico tricolore è caldissimo. Ma non basta per limare il gap con i greci che prendono il largo fin dall’inizio. Si oscilla quasi sempre su un divario tra i 7 e i 12 punti. Nel momento in cui l’Italia è chiamata a siglare il canestro pesante, spesso e volentieri si ferma sul ferro. Sono tanti gli errori nel primo tempo per la squadra di Pozzecco che però si difende con le unghie e con i denti. Nel finale la contesa si riaccende a sorpresa, complice il solito Simone Fontecchio, all’ennesima consacrazione a questi livelli e miglior realizzatore di serata a quota 26 punti totali. Gli azzurri arrivano sul -3 a pochi secondi dalla sirena: la palla del pareggio ce l’ha proprio Fontecchio, che sbaglia. Fa lo stesso Tonut dopo il rimbalzo. E le speranze si spengono definitivamente sul fallo fischiato a Dorsey, implacabile dal tiro da 3 con un importante 6/10.

Neanche a dirlo, l’MVP dei greci è il solito Giannis Antetokounmpo, acclamato dalla propria folla e anche da quella italiana: 25 i suoi punti. Guarda il bicchiere mezzo pieno capitan Luigi Datome: "Siamo stati lì e siamo stati bravi, anche se potevamo fare meglio. L’atteggiamento deve essere questo e dobbiamo andare avanti così. E’ stata una grande partita, ora pensiamo alla prossima conosci di aver fatto un uno su due in questo avvio di torneo". Si rammarica un pò invece Fontecchio per l'ultimo tiro che avrebbe portato la sfida al tempo supplementare: "Uno ci prova sempre, per me era un buon tiro e ci ho provato per pareggiare. E’ andata così, ora pensiamo a lunedì". Quando in programma c'è la terza uscita della squadra di Pozzecco, un match fondamentale contro l’Ucraina, già battuta una decina di giorni fa nelle qualificazioni mondiali.

