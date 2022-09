Us Open, nulla da fare per Berrettini. Sconfitto in tre set da Ruud

Si ferma ai quarti di finale la corsa di Matteo Berrettini agli Us Open. Il tennista azzurro è stato sconfitto da Casper Ruud, testa di serie numero 5, in tre set con il punteggio di 6-1, 6-4, 7-6.

Berrettini, numero 13 del tabellone, ha perso rapidamente il primo set non riuscendo a trovare nessuna soluzione alle palle profonde e precise del norvegese. Nella seconda frazione, invece, l’italiano ha mostrato qualche segno di reazione, dopo un primo allungo di Ruud, sfiorando una rimonta che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match ma che ha messo in luce la solidità mentale dell’avversario. Nel terzo set è stato il tennista romano a subire il ritorno di Ruud, bravo a recuperare da un 4-1 che aveva illuso i tifosi azzurri per un possibile approdo al quarto set poi sfumato al tie-break. Per tutto l’incontro la differenza tra i due tennisti è stata evidente con il norvegese che ha sfruttato benissimo gli errori di Berrettini, soprattutto da fondo campo, e imponendo fina dal primo game il proprio ritmo agli scambi. Per Ruud è la prima semifinale della carriera a Flushing Meadows. Domani in campo scende Jannik Sinner che se la vedrà, sempre in un quarto di finale, contro lo spagnolo Alcaraz.

