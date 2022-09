Lecce solo un pari con il Monza. Termina 1-1

Lecce 1

Monza 1

Marcatori: 35’ pt Sensi, 3’ st Gonzalez.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella (17’ st Gallo); Helgason (1’ st Gonzalez ), Hjulmand, Bistrovic (37’ st Askildsen); Di Francesco (31’ st Rodriguez ), Ceesay (18’ st Colombo), Banda.

In panchina: Bleve, Brancolini, Tuia, Listkowski, Oudin, Blin, Lemmens, Umtiti.

Allenatore: Baroni .

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Birindelli (1’ st Molina ), Pessina (13’ st Valoti 6), Rovella (13’ st Colpani), Sensi (43’ st Machin), C. Augusto; Mota, Caprari (13’ st Ciurria).

In panchina: Cragno, Caldirola, Barberis, Gytkjaer, Ranocchia, Antov, Marrone, Bondo, Carboni, Vignato. Allenatore: Stroppa.

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Solo un pari per i giallorossi che ai punti, almeno nella seconda parte della gara avrebbero meritato la vittoria. Al Via del Mare Lecce e Monza non vanno oltre l’1-1 nello scontro diretto salvezza della sesta giornata di Serie A. Sensi su punizione illude Stroppa: capolavoro del calciatore biancorosso su punizione dalla distanza con la pala che si insacca in rete, vicino al palo destro. Ad inizio ripresaa Banda mette in mezzo un pallone perfetto, Gonzalez arriva con tempi perfetti sulla ribattuta e mette in rete il pareggio.

