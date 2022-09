Morte Regina Elisabetta, Rangers-Napoli slitta a mercoledì

Rangers-Napoli, valida per la 2/a giornata del Girone A della Champions League, che era in programma martedì alle ore 21 sul terreno dell’Ibrox Stadium di Glasgow, è stata posticipata di 24 ore per motivi di ordine pubblico legati ai funerali della regina Elisabetta II. Lo annunciano il club scozzese dal suo sito e e il Napoli con un tweet, «confermando la decisione dell’Uefa» che era nell’aria da giorni. Le due squadadre si ritroveranno di fronte in campo mercoledì sera, sempre alle ore 21. Le autorità inglesi hanno inoltre chiuso il settore ospiti, e il Napoli rimborserà il biglietto ai tifosi che lo avevano acquistato

