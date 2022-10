Mondiale femminile, primo ko per l'Italia di Mazzanti. Azzurre ko con il Brasile al tie-break

L’Italia della pallavolo femminile ha conosciuto la sua prima sconfitta al Campionato mondiale che si sta svolgendo in Olanda e Polonia. Oggi pomeriggio a Rotterdam nei Paesi Bassi le azzurre sono state battute per 2 a 3 dal Brasile, argento olimpico in carica, nella prima partita della pool E, seconda fase del mondiale.

Le italiane di mister Davide Mazzanti hanno disputato comunque una buona partita dopo un avvio di partita difficile soprattutto in attacco. Primo set alle brasiliane per 25 a 22, mentre nel secondo e nel terzo le italiane si sono imposte per 25 a 22. In vantaggio per 2 set a 1, Paola Egonu e compagne non sono riuscite a chiudere la partita nel quarto set perdendolo per 25 a 21. Nel quinto ed ultimo set le carioca si sono imposte per 17 a 15 al tie break. Sontuosa Egonu che ha messo a tabellino 37 punti (33 in attacco). Tredici punti per Anna Danesi ed Elena Pietrini. Domani alle ore 14.15, sempre a Rotterdam, le azzurre affronteranno il Giappone nella seconda partita della seconda fase

© Riproduzione riservata