Inter-Barcelona, la società blaugrana ricorrerà all'Uefa contro il Var

Stampa spagnola all’assalto della direzione arbitrale di Inter-Barcellona, match di Champions League giocato ieri sera a San Siro e vinto dalla squadra di Inzaghi. A partire da As secondo cui i blaugrana, usciti sconfitti da San Siro, recriminano per il gol annullato a Pedri e soprattutto per un mancato rigore su fa, e passeranno all’azione presentando un reclamo ufficiale alla Uefa per protestare contro l’arbitraggio dello sloveno Slavko Vincic e le decisioni del Var. A far infuriarie Xavi e giocatori in particolare il tocco di mano di Dumfries non ravvisato.

«Il Barça - scrive As - si mette in un bel pasticcio" aggiungendo «primo tempo pessimo e secondo in cui si è scontrato con l’arbitro». Anche l’altro giornale sportivo spagnolo titola riferendosi alla presunta ingiustizia subita dalla formazione catalana: «Schiaffo al Barcellona a Milano. Dumfries estende il braccio e Vincic sbaglia a non concedere il rigore».

Stessa linea per Mundo Deportivo: «Nuova delusione europea del Barcellona e «scandalo arbitrale contro il Barça a San Siro!».

Per Sport «Il Barcellona non ha potuto porre fine al suo maleficio europeo . Il VAR ingoia un rigore in favore del Barça».

