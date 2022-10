“Se gioca rischia l'infarto”: Enock Mwepu del Brighton lascia il calcio a 24 anni

Enock Mwepu, 24enne centrocampista originario dello Zambia in forza al Brighton di De Zerbi, deve dire addio al calcio. Dopo un malore mentre era in volo con i compagni di nazionale lo scorso mese, il giocatore si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una patologia cardiaca ereditaria: continuasse con l’attività agonistica, sarebbe a serio rischio infarto. «Ho tenuto duro per seguire il mio sogno di giocare a calcio ai massimi livelli e grazie a Dio ha vissuto il mio sogno raggiungendo la Premier League - l’annuncio di Mwepu - alcuni sogni però finiscono, quindi è con tristezza che annuncio la necessità di appendere le scarpette al chiodo alla luce dei consigli ricevuti dai medici. Ma questa non è la fine del mio coinvolgimento nel mondo calcio, in qualche modo vi resterò legato». Arrivato nel luglio 2021 dal Salisburgo, Mwepu aveva giocato tutte le sei gare di Premier precedenti la sosta per le nazionali e in tutto ha collezionato 27 presenze col Brighton. «Mi dispiace tanto per Enock - il saluto di De Zerbi - Era uno di quei giocatori con cui non vedevo l’ora di lavorare. Faremo tutto il possibile per aiutarlo».

