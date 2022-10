Firenze Open, l'italiano Lorenzo Musetti vola in semifinale: battuto in due set McDonald

Lorenzo Musetti accede alle semifinali dell’UniCredit Firenze Open (Atp, 612.000 dollari di montepremi sul veloce indoor). Il tennista di Carrara, testa di serie numero 3, ha battuto in due set (6-3, 6-2) lo statunitense Mackenzie McDonald. L’azzurro sfiderà il vincente dell’ultimo quarto tra il canadese Felix Auger-Aliassime (1) e l’americano Brandon Nakashima (8). Nell’altra semifinale se la vedranno lo statunitese J.J. Wolf, che si è imposto per 3-6, 7-5, 6-1 sul kazako Alexander Bublik (7) ed il qualifcato svedese Mikael Ymer, vincente per 6-4, 6-2 sullo spagnolo Roberto Carballes Baena.

