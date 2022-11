Conference League, il Cluj sulla strada della Lazio. Ostacolo Braga per la Fiorentina

Saranno Cluj e Braga gli avversari di Lazio e Fiorentina negli spareggi di Conference League. Due incroci assolutamente alla portata per le due formazioni italiane, con i biancocelesti che ritroveranno i rumeni a distanza di tre anni dall’ultima volta. Nella stagione 2019/2020, infatti, i capitolini affrontarono il Cluj nella fase a gironi dell’Europa League, perdendo 2-1 in trasferta e vincendo 1-0 all’Olimpico.

La formazione di Dan Petruscu si è qualificata come seconda nel Gruppo G di Conference, chiudendo con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte ad un solo punto dal Sivasspor. I rumeni di certo non sono più la squadra ostica di qualche anno fa, che fece anche una discreta figura in Champions League, quindi gli uomini di Sarri hanno tutte le carte in tavola per qualificarsi agli ottavi dopo la cocente eliminazione dall’Europa League. La Fiorentina invece se la vedrà con il Braga, retrocessa dall’Europa League dopo il terzo posto nel Gruppo D alle spalle di Royale Union ed Union Berlino.

I portoghesi ritroveranno un’italiana a distanza di due anni: nel febbraio 2021, infatti, i biancorossi affrontarono la Roma di Paulo Fonseca nei sedicesimi di Europa League, perdendo sia all’andata (0-2) che al ritorno (3-1). Stavolta in Conference contro il Braga ci saranno i Viola, sicuramente un passo avanti a livello di qualità singole e di squadra. Dopo il secondo posto nel Gruppo A, chiuso però a pari punti con il Basaksehir, la squadra di Italiano vuole continuare a togliersi soddisfazioni a livello europeo

