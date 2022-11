Mané convocato dal Senegal per i Mondiali nonostante l'infortunio: "Utilizzeremo gli stregoni"

Sadio Mané farà parte della Nazionale senegalese che parteciperà alla fase finale dei Mondiali in Qatar. Il ct Aliou Cissé ha deciso di inserirlo nella lista dei 26 convocati per il torneo iridato, sebbene le condizioni dell’attaccante del Bayern Monaco non siano delle migliori. Anzi. Bene che vada Mané potrà infatti essere disponibile dopo la seconda partita del girone eliminatorio. Il giocatore si è infortunato durante la sfida della Bundesliga fra il Bayern Monaco e il Werder Brema, lasciando il campo dopo circa 20' per un problema al ginocchio destro. Fra i convocati figurano anche il difensore milanista Fode Ballo-Touré e l’attaccante della Salernitana, Boulaye Dia. "Utilizzeremo gli stregoni - ha detto Fatma Samoura, dirigente senegalese e segretario generale della Fifa, ai microfoni di Europe 1 - Non so se saranno efficaci, ma in questo caso li useremo comunque. Speriamo nei miracoli. Deve essere presente".

