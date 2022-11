Novak Djokovic è il primo finalista delle Atp Finals, alle battute finale sul veloce indoor di Torino. In semifinale il campione serbo ha piegato per 7-6(5) 7-6(6) lo statunitense Taylor Fritz e per il trofeo sfiderà il vincente della seconda semifinale tra il norvegese Casper Ruud e il russo Andrey Rublev, in programma questa sera (ore 21).

