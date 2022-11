Coppa Davis, Italia-Usa 1-1. Fritz risponde a Sonego. Decisivo il doppio

Primo punto azzurro. L’Italia vince il primo incontro della sfida valida per i quarti di finale della Coppa Davis contro gli Stati Uniti. Al Palacio de Deportes Martin Catpena di Malaga, in Spagna, Lorenzo Sonego, numero 45 Atp, ha battuto in due set, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7) Frances Tiafoe (19) portando l’ItalTennis di Volandri sull'1-0.

Fritz batte Musetti e porta la sfida sull'1-1. Decisivo il doppio

Sarà il doppio a decidere il quarto di finale di Coppa Davis fra Italia e Stati Uniti. Dopo il successo di Sonego su Tiafoe, Taylor Fritz pareggia i conti superando Lorenzo Musetti nel secondo singolare per 7-6(8) 6-3. Sul veloce indoor del Palacio de Deportes Martin Catpena di Malaga, in Spagna, toccherà ora a Simone Bolelli e Fabio Fognini andare a caccia del punto decisivo contro Tommy Paul e Jack Sock.

© Riproduzione riservata