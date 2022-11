Coppa Davis, impresa Italia: Fognini e Bolelli eliminano gli Usa! Sabato semifinale con il Canada

Impresa azzurra. L’Italia è in semifinale di Coppa Davis: grazie al successo in doppio di Fabio Fognini e Simone Bolelli gli azzurri hanno battuto 2-1 gli Stati Uniti. I due italiani hanno superato con un doppio 6-4 l’inedita coppia formata da Jack Sock e Tommy Paul. L’Italia - che in semifinale attende il Canada - aveva conquistato il primo punto grazie a Lorenzo Sonego, che aveva battuto per 6-3, 7-6 (7) Frances Tiafoe. Nel secondo singolare, invece, successo di Taylor Fritz su Lorenzo Musetti per 7-6(8) 6-3 per il provvisorio 1-1. Poi il trionfo degli azzurri.

Il Canada batte la Germania 2-1

Nell’ultimo quarto di finale di Coppa Davis in programma sul veloce indoor del Palacio de Deportes Martin Catpena di Malaga, il Canada ha battuto la Germania 2-1. Nel primo singolare il tedesco Jan-Lennard Struff si era imposto per 6-3 4-6 7-6 (2) su Denis Shapovalov, quindi il canadese Felix Auger Aliassime aveva fatto 1-1 battendo Oscar Otte 7-6 (1), 6-4. Decisivo il doppio dove la formazione canadese composta da Vasek Pospisil/Denis Shapovalov ha superato quella tedesca composta da Kewin Krawietz/Tim Puetz per 2-6, 6-3, 6-3. Il Canada affronterà sabato in semifinale l’Italia, vittoriosa per 2-1 sugli Usa. Nella parte alta del tabellone, invece, si contenderanno un posto in finale Australia e Croazia

