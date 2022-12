La rivelazione di Federer: “Non mi riconobbero a Wimbledon, rimasi fuori...”

Roger Federer è stato protagonista di un curioso episodio a Wimbledon, respinto ai cancelli senza essere stato riconosciuto da una guardia di sicurezza. È stato lo stesso fuoriclasse svizzero, che da meno di tre mesi ha lasciato il tennis, a raccontare la storiella in un programma tv Usa, 'The Daily Show'.

Da plurivincitore del torneo più importante al mondo, Federer è membro di diritto dell’All England Club, che però non ha mai frequentato se non in occasione delle due settimane di match, a luglio. «Volevo prendermi un tè, così sono arrivato in auto al cancello, dove di solito entrano gli ospiti, per avere informazioni sull'accesso. Mi hanno chiesto se avevo una tessera, ovviamente non l’avevo con me - ha affermato Federer -. Ho risposto che avevo vinto il torneo otto volte, pregando di credermi e di indicarmi l’ingresso dei soci. Ancora me ne vergogno, ma ugualmente non c'è stato nulla da fare». Alla fine, è stato un visitatore a far 'ragionare' le guardie, spiegando loro chi avevano di fronte.

© Riproduzione riservata