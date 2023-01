Atp Adelaide, Sinner batte Kokkinakis ed è nei quarti

Prosegue il cammino di Jannik Sinner all’Adelaide International, torneo australiano sul cemento all’aperto. L’altoatesino, sesta testa di serie, ha avuto la meglio su Thanasi Kokkinakis per 7-6(2), 6-4 dopo due ore e tre minuti di gioco. Sulla strada di Sinner c'è ora Sebastian Korda che ha regolato con un doppio 6-4 Roberto Bautista Agut: l’azzurro si è aggiudicato l’unico precedente con lo statunitense, imponendosi con un doppio tie-break a Washington nel 2021. Ai quarti anche Novak Djokovic: il serbo, testa di serie numero uno, si è imposto sul francese Quentin Halys per 7-6(3) 7-6(5) e per un posto in semifinale se la vedrà con il canadese Denis Shapovalov.

© Riproduzione riservata