Sci, muore il re della montagna Titta Vaccari. Aveva 78 anni

"Titta Vaccari ha scritto la storia dell’imprenditoria e dello sport. Ha reso possibile a tutti, sportivi e non, la conquista della montagna, facendo conoscere un mondo, fatto di meraviglie di pietra e neve, che altrimenti rischiava di rimanere sconosciuto e impraticabile. Con la sua scomparsa se ne va una parte della storia della nostra regione, una storia fatta di imprenditori visionari che hanno fatto conoscere il Veneto a livello internazionale". Con queste parole il presidente della Regione Luca Zaia esprime il proprio cordoglio per la scomparsa, avvenuta oggi, all’età di 78 anni, di Giovanni Battista Vaccari storico patron della Nordica, azienda veneta di Giavera del Montello in provincia di Treviso, famosa per le attrezzature per gli sport invernali, scarponi da sci in particolare. "Alla famiglia e a suoi cari vanno le mie condoglianze. L’eredità imprenditoriale e sportiva di Titta non sarà certo dimenticata", ha concluso il presidente

