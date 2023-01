Ginnastica, finisce l'era delle ‘farfalle’ azzurre: “Nome legato a violenze e abusi, si cambia”

«L'era delle 'Farfalle' nata giornalisticamente ad agosto del 2004, muore dopo 18 anni a novembre. La rottura è dolorosa e irreversibile, dato soprattutto il peso insostenibile di un collegamento diretto e ormai mediaticamente inevitabile a violenze e abusi che non rispecchia il nostro stesso ideale di libertà. L’attuale e futura Nazionale di Ginnastica Ritmica non si riconoscerà mai più con il soprannome Farfalle. È il post su Instagram di Alessia Maurelli, capitana azzurra della ginnastica». L’atleta annuncia che, dopo le indagini su abusi e violenze nel mondo della ginnastica, la squadra non si chiamerà più Farfalle.

