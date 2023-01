Sci, podio (quasi tutto) azzurro a St. Anton: seconda Brignone, bronzo per Bassino

Italdonne da applausi nel secondo supergigante femminile di Coppa del mondo sulla "Karl Schranz" di St. Anton. La pista austriaca ha incoronato la ticinese Lara Gut-Behrami - al 36esimo trionfo in Coppa del Mondo (70 podi) -, prima in 1'17"26 nella disciplina in cui è campionessa olimpica, ma la scena è tutta per le sciatrici azzurre: ben tre nelle prime quattro posizioni. Al secondo posto Federica Brignone: la trentaduenne carabiniera di La Salle ha pagato solamente 15 centesimi di distacco dalla leader elvetica, toccando quota 52 podi complessivi in Coppa del mondo: terzo posto all-time in solitaria, superata Isolde Kostner. Marta Bassino, terza nel superg nell’Arlberg, sale a 27 podi consolidando il decimo posto nella speciale classifica. La graduatoria è ovviamente da Alberto Tomba con 88, seguito da Gustavo Thoeni con 69.

La classifica di specialità, dopo 4 delle 9 prove in programma, vede ora Brignone al comando con 209 punti, tallonata, a 17 lunghezze di distanza, da Gut-Behrami e con 19 punti di vantaggio su Curtoni. Appuntamento con la Coppa del mondo femminile a Cortina d’Ampezzo (e poi i giganti di Kronplatz), dal 18 al 22 gennaio.

