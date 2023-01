Coppa Italia: l'Atalanta ai quarti, Spezia battuto 5-2

L’Atalanta batte uno Spezia orgoglioso e strappa il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Al Gewiss Stadium finisce 5-2 con la doppietta di Lookman, i sigilli di Hateboer ed Hojlund e l’autogol di Ampadu per i padroni di casa, mentre agli ospiti servono a poco le reti di Ekdal e Verde. La squadra di Gasperini passa quindi il turno ed ora se la vedrà con l’Inter detentrice del trofeo.

E’ un primo tempo pirotecnico quello che va in scena a Bergamo, con i padroni di casa che in una dozzina di minuti sembrano poter già indirizzare le sorti della qualificazione, grazie alla doppietta di Lookman in pochissimi istanti. I liguri però hanno idee diverse e accorciano immediatamente le distanze con Ekdal, ma la Dea continua a premere sull'acceleratore e al 27' trova il tris firmato da Hateboer, che rispedisce al mittente i primi tentativi di rimonta.

Passano i minuti e continua a succedere di tutto: Zapata si vede annullare un gol per fuorigioco, poi al 38' Verde rimette in corsa lo Spezia con una deviazione sotto porta che vale il 3-2. Prima del riposo c'è spazio anche per un’altra palla gol bergamasca, ancora con Zapata che stavolta viene fermato da una traversa. La ripresa è sicuramente meno spettacolare rispetto alla prima frazione di gioco: lo Spezia ci crede e non molla provando ancora a spaventare Musso, ma l’Atalanta concede meno rispetto al primo tempo e difende meglio il vantaggio. Al 72' poi ci pensa il neo entrato Hojlund a realizzare il gol della sicurezza per i bergamaschi, trafiggendo il portiere con un potente mancino che colpisce traversa e palo prima di spegnersi in rete per il 4-2. Nel recupero la Dea arrotonda il risultato con l’autogol di Ampadu, che se la butta dentro da solo dopo una carambola sul palo colpito dal solito Hojlund. Finisce 5-2.

RETI: 10'pt, 12'pt Lookman, 15'pt Ekdal, 26'pt Hateboer, 37'pt

Verde, 27'st Hojlund, 45'st aut. Ampadu.

ATALANTA (3-4-3): Musso 6; Scalvini 6.5 (11'st Toloi 6), Palomino 5.5, Djimsiti 5.5; Hateboer 6.5 (19'st Ruggeri 6), Koopmeiners 6.5, Ederson 6 (1'st De Roon 6.5), Maehle 6.5; Lookman 7.5, Zapata 7 (18'st Hojlud 7), Boga 6 (18'st Muriel 6).

In panchina: Rossi, Sportiello, Okoli, Zortea, Demiral, Pasalic, Soppy.

Allenatore: Gasperini 6.5

SPEZIA (3-5-2): Zovko 5.5; Hristov 5 (28'st Amian 6), Kiwior 5.5, Nikolaou 5 (16'st Caldara 6); Holm 5 (16'st Ferrer 6), Ekdal 6.5 (16'st Ampadu 5), Esposito 5.5, Kovalenko 6.5 (28'st Maldini 6), Moutinho 5; Verde 6.5, Nzola 6.5.

In panchina: Dido, Dragowski, Bourabia, Gyasi, Reca, Beck,

Agudelo, Zurkowski.

Allenatore: Gotti 5.5

ARBITRO: Colombo di Como 6

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 7.483

Ammoniti: Ederson, Hristov, Ampadu. Angoli: 4-0. Recupero: 2'pt, 4'st.

