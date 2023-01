Sofia Goggia sempre più su! A Cortina arriva il successo numero 21 in carriera

Ora, con la discesa di tutte le concorrenti, è ufficiale: successo n.21 in carriera per Sofia Goggia che ha vinto in 1.33.47 la prima discesa di cdm di Cortina d’Ampezzo. L’azzurra è di nuovo a fianco di Federica Brignone ex aequo come azzurre più vincenti di sempre in coppa del mondo. Sofia, con una sciata molto compatta e in grande sicurezza ma «non impeccabile» a detta della stessa campionessa, è andata in progressione vincendo ancora una volta nella parte centrale e finale della Olympia delle Tofane, la pista su cui l’anno scorso si era seriamente infortunata alla vigilia delle Olimpiadi.

Seconda una ritrovata slovena Ilka Stuhec in 1.33.60 e terza la tedesca Kira Weidle in 1.33.83. Subito dopo la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.33.97 e la svizzera Lara Gut-Behrami in 1.34.00 , pericolosissime anche perchè scese una trentina di minuti dopo Goggia e con una visibilità decisamente migliore. Per l’Italia c'è' poi soprattutto Elena Curtoni 8/a in 1,34.19 e prontissima per il superG di domenica, la sua gara. Poi in classifica anche le azzurre Laura Pirovano, dodicesima in 1.34.48, Nicol Delago e Federica Brignone (dopo una serie di piccoli errori) diciottesime ex aequo in 1.34.59, Nadia Delago ventottesima in 1.34.94. La gara è stata brevemente interrotta per la brutta caduta dopo un lungo salto della svizzera Corinne Suter, oro olimpico e gran rivale di Sofia Goggia in coppa del mondo. L’elvetica è tornata però da sola al traguardo senza danni apparenti. Domani a Cortina ancora una discesa.

