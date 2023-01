Stefanos Tsitsipas è il primo finalista degli Australian Open maschili. Il greco, testa di serie numero 3, è riuscito a piegare in quattro set, dopo tre ore e 21 minuti di gioco, l’argento olimpico Karen Khachanov, 18esimo favorito del tabellone: 7-6(2) 6-4 6-7(6) 6-3 il finale a favore del 24enne ateniese, che al quarto tentativo - nel 2019 la sconfitta con Nadal e poi nei due anni successivi quelle contro Daniil Medvedev - riesce finalmente a superare lo scoglio della semifinale e approdare nell’ultimo atto dello Slam australiano. Per Tsitsipas è anche la seconda finale assoluta in un Major dopo quella persa con Novak Djokovic al Roland Garros del 2021. E proprio il serbo potrebbe essere il suo prossimo rivale: l’ex numero uno del mondo scenderà in campo nell’altra semifinale per affrontare lo statunitense Tommy Paul.

