Ultimo ore di calcio mercato: balla ancora la posizione di Skriniar. Sassuolo scatenato

Sono le ultime convulse ore di calciomercato: oggi giornata conclusiva che si svolgerà sul doppio fronte di Roma/Fiumicino e Milano. Tra poco si risolveranno quindi alcuni rebus che in un caso, a Roma, stanno avendo perfino pericolose derive, leggi caso Zaniolo. Il n.22 dei giallorossi nella Roma si sente ormai un ex - ma comunque la società lo considera fuori dal progetto tecnico - e, dopo aver rifiutato il Bournemouth, attende notizie da Siviglia (Monchi ci starebbe lavorando in prima persona) e Tottenham che si sarebbero rifatte sotto, sempre però cercando di prendere il giocatore a titolo temporaneo. Intanto lo stesso Zaniolo ha lasciato Roma ed è tornato nella "sua" La Spezia.

La Roma proprio al Bournemouth ha ceduto l’uruguaiano Vina, il cui posto nella rosa a disposizione di Mourinho verrà preso dal nazionale spagnolo Llorente, 29enne del Leeds (dove è arrivato Mckennie per le visite mediche), ed ex Atletico Madrid, che può giocare sia difensore centrale sia esterno a destra. E a proposito di Roma e dei suoi ex: Radja Naingollan è un nuovo giocatore della Spal, dove lo ha voluto il suo ex compagno di squadra Daniele De Rossi. Shomurodov è invece il nuovo attaccante dello Spezia. Altri affari dell'ultim'ora sono Ilic al Torino, per la felicità del tecnico Juric e non certo di Sarri che lo avrebbe voluto (a giugno) alla Lazio, e di Lukic che lascia i granata per andare in Premier al Fulham. All’Udinese, che ha ceduto Makengo al Lorient, arriva un campione del mondo, il francese Thauvin, che era svincolato dopo l’avventura in Messico nel Tigres. Skriniar è invece ancora in stand by: ha annunciato di aver già firmato per il Psg e vorrebbe andarci subito, con i francesi che sarebbero disposti a liberarlo pagando dieci milioni, ma l’Inter tentenna perché ne vorrebbe venti. In Inghilterra scrivono che i nerazzurri, in caso di partenza immediata dello slovacco, avrebbero sondato il Manchester United per avere Maguire. Più fondate le piste che portano, sempre in Inghilterra, a Chalobah del Chelsea o a Bergamo per Demiral. Per l’estate Marotta e Ausilio puntano sempre a Smalling se non rinnoverà con la Roma.

Scatenato il Sassuolo: ceduto Traorè al Bournemouth, gli emiliani hanno preso Bajrami dall'Empoli e hanno chiesto Zortea all'Atalanta Piace molto anche Bove della Roma, a prescindere dalla trattativa per Frattesi, che almeno fino a giugno rimarrà in Emilia. Idem per Matheus Enrique, che ha detto no al Palmeiras: preferisce restare in neroverde. La Samp ha ricevuto richieste dal Genoa per Leris e dalla Fiorentina per Sabiri, che piace anche al Bologna. Per il mercato in entrata è stato messo in piedi un discorso con la Salernitana per Botheim. Il Lecce per rinforzare la difesa sta cercando di prendere Ceccaroni dal Venezia. In Inghilterra, il Chelsea punta ancora a Enzo Fernandez e, secondo la Bbc e altri media britannici, avrebbe comunicato al Benfica l’intenzione di pagare la clausola rescissoria di 120 milioni di euro del contratto del giocatore, che oggi non si è allenato e spinge per andarsene. Il Manchester City, invece, a sorpresa ha ceduto Cancelo al Bayern Monaco, e questo, a quanto sembra, dopo un litigio fra il portoghese e il suo allenatore Pep Guardiola. Il Newcastle ha ricevuto un altro no dal Flamengo, a cui aveva offerto 20 milioni di euro per il 18enne Matheus Franca, nuovo gioiello del club carioca per il quale in precedenza si era fatto avanti, con una proposta di 16 milioni, anche il Bayer Leverkusen.

