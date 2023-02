Derby Inter-Milan, Skriniar in campo. Ma Inzaghi avverte: "Non sarà più capitano"

«Skriniar? Non giudico le scelte ma l'uomo e il giocatore che sono unici. Un ragazzo splendido che lavora sempre benissimo. Manca l’allenamento di oggi e domani mattina ma molto probabilmente sarà della partita». Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan. «Abbiamo delle gerarchie, non sarà più il capitano ma ne abbiamo parlato con serenità col club. Prima Handanovic, poi Brozovic, D’Ambrosio e Lautaro. Si sceglierà di volta in volta», ha aggiunto.

