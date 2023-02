Mascotte Milano-Cortina, un IC di Catanzaro candida il suo disegno. Lo annuncia Amadeus

La notizia viene lanciata direttamente dal parco dell'Ariston. Amadeus e Gianni Morandi, parlando delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, lanciano la corsa alla scelta della mascotte. Tra le due candidature c'è anche una scuola del Catanzarese. L'Ic di Taverna per la precisione che ha presentato una coppia di ermellini. A contendergli l'assegnazione sarà la coppia di fiori presentata dall'Ic Sabin di Segrate di Milano.

La spiegazione della scelta degli Ermellini

È l’ora dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Conosciamo una coppia di gemelli supersportivi con un’idea fissa: gareggiare in tutte le discipline sportive dando il massimo in ogni prova perché le Olimpiadi e Paralimpiadi sono i Giochi di tutti e dunque ci sarà posto anche per due ermellini che non hanno niente da invidiare.

Tutti gli animali li hanno guardati prima con curiosità e divertimento ma quando hanno capito che quegli ermellini facevano sul serio il sostegno per loro è cresciuto sempre di più fino a diventare totale. Per questo grande obiettivo si sono allenati ogni giorno cimentandosi negli sport più disparati, usando tutti gli scenari e tutti gli strumenti che la natura italiana mette a disposizione.

Nel viaggio per arrivare ai Giochi avranno modo di mettere alla prova tutte le loro abilità per superare ostacoli e imprevisti dimostrando un carattere da veri campioni. Una volta arrivati a destinazione, i due si lasceranno coinvolgere dall’entusiasmo generale, unendosi agli atleti per scendere in campo, ma anche affiancandoli per incoraggiarli e dare buoni consigli, riuscendo a strappare un sorriso a tutti… questa per loro sarà la vittoria più grande.

