Formula 1: doppietta Red Bull in Bahrain, per le Ferrari solo 6° e 7° posto

Doppietta in Bahrain, doppietta in Arabia Saudita: la Red Bull domina anche il secondo appuntamento della stagione di Formula 1 e conferma, come se ce ne fosse ancora bisogno, che quest’anno sembra veramente non avere alcun rivale in pista. Sul circuito di Jeddah stavolta trionfa Sergio Perez davanti a Max Verstappen, protagonista di una sontuosa rimonta partendo dalla 15esima posizione dopo il problema di ieri in qualifica. Terzo chiude nuovamente Fernando Alonso con l’Aston Martin, bissando il podio centrato a Sakhir due settimane fa. Quarta e quinta la Mercedes con George Russell e Lewis Hamilton, mentre le Ferrari, ancora una volta deludenti, tagliano il traguardo in sesta e settima posizione, rispettivamente con Carlos Sainz e Charles Leclerc (che partiva 12 ).

Alonso è protagonista di una super partenza, che gli permette di soffiare subito il primo posto a Perez, ma lo spagnolo non era posizionato bene sulla griglia e si becca subito una penalità di cinque secondi. Nel corso del quarto giro, comunque, il messicano della Red Bull si riprende la leadership della gara compiendo un bel sorpasso ai danni del rivale dell’Aston Martin. Dietro di loro tiene bene la terza piazza Russell, mentre Sainz viene sopravanzato da un ottimo Stroll.

Fari puntati anche in mezzo al gruppo, dove Leclerc (in partenza 12 ) sale in pochi giri fino alla settima posizione, mentre Verstappen (15 allo start) riesce a recuperare fino al nono posto. Il monegasco e l’olandese accendono la gara con i loro sorpassi che gli permettono di recuperare ulteriori posizioni, poi dal 18 giro, dopo il ritiro di Stroll e l’entrata della Safety Car, la situazione si stravolge completamente. Verstappen, che ancora non si era fermato tra quelli davanti, ne approfitta per rientrare ai box e scalare ancora la classifica fino a mettersi alle spalle del compagno di scuderia, operando altri sorpassi in pista ai danni di Russell ed Alonso. Le Ferrari invece perdono ritmo e restano rispettivamente in sesta e settima posizione con Sainz e Leclerc. Nel finale di gara non succede più nulla, davanti le posizioni restano invariate e al traguardo trionfa Perez davanti a Verstappen ed Alonso, con il campione del mondo che si prende il punto addizionale centrando il giro veloce. (

