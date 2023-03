Pecco Bagnaia fa già la storia: sua la prima sprint-race della MotoGp

La gioia di Francesco Bagnaia e la disperazione del nuovo compagno in Ducati Enea Bastianini. Nella prima sprint-race della storia della MotoGp, a Portimao in Portogallo, la Ducati esulta per la bella prestazione del campione del mondo che strappa all’ultimo giro la vittoria alla Pramac di un indiavolato Jorge Martin, ma deve fare i conti subito con la sfortuna del suo nuovo pilota sbarcato a Borgo Panigale per affiancare il n.1 della Rossa delle due ruote. Il pilota riminese si è fratturato la scapola destra nella caduta ad inizio gara e dovrà saltare quantomeno il Gran Premio in programma domani sempre sul tracciato portoghese. Buon avvio anche per Marc Marquez che dopo la pole position, che gli darà la possibilità di partire davanti a tutti anche domani a differenza di quanto accade in Formula 1, riesce a salire anche sul podio battagliando alla grande con la Ktm di Miller e le Aprilia di Vinales e Aleix Espargaro, piazzatesi rispettivamente al quinto e sesto posto. Settima la RNF di Miguel Oliveira. A punti anche Johann Zarco e Alex Marquez, col pilota Gresini che conquista l’ultimo posizionamento utile. Beffa per Fabio Quartararo, 10° a due decimi da Marquez Jr e ostacolato a inizio gara dalla caduta di Joan Mir che lo ha toccato facendolo scivolare indietro in griglia. A bocca asciutta anche Raul Fernandez, Binder, Rins e Morbidelli. Chiudono la graduatoria Nakagami e Di Giannantonio. La giornata a Portimao era cominciata con la lotta per la pole position conquistata dalla Honda di Marc Marquez che ha stabilito il nuovo record del tracciato precedendo la Ducati di Bagnaia. Lo spagnolo aprirà una prima fila chiusa, con il terzo crono, dal connazionale Jorge Martin (Prima Pramac Racing). Quarto tempo per l’idolo di casa Miguel Oliveira ( RNF Team), prima Aprilia davanti a Jack Miller (Red Bull KTM). Solo undicesimo il vice iridato 2022 Fabio Quartararo ( Yamaha), staccato di quasi 7 decimi dal record di Marquez, che era salito dalla Q1.

Ma intanto a sorridere e festeggiare è già il campione del mondo Bagnaia per il suo bell'avvio di stagione: «E' stato molto divertente, anche se è stata difficile per il vento contrario. La gara era abbastanza lunga, ho gestito e poi ho spinto nella seconda parte della gara - le prime parole di 'Peccò dopo aver centrato la vittoria nella sprint race - Credevo fosse più breve - aggiunge Bagnaia - ma alla fine è durata tanto. Alla fine me la sono goduta». Dalla gioia del pilota torinese alla tristezza per il ko del compagno di team che, caduto nel corso della gara sprint dopo essere stato travolto dalla moto di Luca Marini, salterà la gara di domani e molto probabilmente anche la prossima: «Gli esami hanno evidenziato una frattura alla scapola destra - ha spiegato Davide Tardozzi, team manager Ducati - lo stanno portando all’ospedale di Portimao per ulteriori accertamenti. Bisogna capire se la frattura è composta o scomposta. Se la frattura dovesse essere scomposta, potrebbe essere necessaria un’operazione. Salterà sicuramente la gara di domani qui a Portimao, temo possa essere out anche per il Gp Argentina della prossima settimana, spero che riesca a recuperare per il Gp degli Stati Uniti, dato che Enea in Texas può vincere la gara, ma voglio comunque essere positivo per l’Argentina». (ANSA).

