Rai Sport, si dimette Alessandra De Stefano: direzione ad interim a Marco Franzelli

«Alessandra De Stefano ha rassegnato questa mattina le proprie dimissioni dall’incarico di Direttrice di Rai Sport per motivi personali. L’Amministratore Delegato, Carlo Fuortes, nel prendere atto della decisione ha provveduto a nominare il vice direttore anziano di Rai Sport Marco Franzelli direttore ad Interim e ringrazia Alessandra De Stefano per l'assiduo lavoro svolto con grande professionalità, per i rilevanti risultati conseguiti e per il contributo innovativo dato dalla testata da lei diretta in occasione dei grandi eventi sportivi come i Mondiali di Calcio». Lo spiega una nota Rai.

