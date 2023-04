Montecarlo, Sinner schiacciasassi e Musetti vince il derby. Avanza Berrettini, Sonego ko

Due eliminazione e due passaggi del turno nel mercoledì di Montecarlo. Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno, dopo essersi arreso con il punteggio di 6-3 6-2 al russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 3. Vola agli ottavi, invece, Jannik Sinner. L’azzurro, numero 8 del mondo e settima testa di serie del torneo, ha eliminato l’argentino Diego Schwartzman, costretto al ritiro per un problema alla spalla dopo aver perso il primo set 6-0 e sul 3-1 per l’italiano al secondo. Prossimo avversario per Sinner il polacco Hubert Hurkacz, decima testa di serie. Tutto troppo facile, infine, per Lorenzo Musetti che vince il derby contro un emozionato Luca Nardi con un doppio 6-0. Adesso nel terzo turno dovrà vedersela con Nole Djokovic. Prova di forza di Matteo Berrettini che non sta vivendo un periodo facile ma è riuscito a vincere in rimonta contro l'argentino Cerundolo (5-7/7-6/6-4). All'orizzonte c'è il norvegese Rune.

