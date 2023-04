Bayern, nottataccia di Champions: dopo il ko col City la rissa tra Sanè e Manè

La sconfitta del Bayern Monaco all’Etihad Stadium contro il Manchester City ha lasciato degli strascichi non indifferenti tra i bavaresi. Secondo il quotidiano tedesco 'Bild’, al ritorno negli spogliatoi c'è stata una discussione piuttosto animata tra Sané e Mané sull'esito di una giocata. Le spiegazioni non sono servite all’esterno africano, che ha finito per colpire Sané sul labbro. Il fatto 'contestatò sarebbe avvenuto durante il secondo tempo. Dopo l’ingresso in campo del senegalese, il numero 10 del Bayern gli ha rimproverato di non essere corso nello spazio in una giocata in cui l’attuale finalista del Pallone d’Oro stava aspettando il pallone. Entrambi hanno avuto una conversazione sul campo di gioco che non è andata oltre. Terminata la partita e dopo aver attraversato il tunnel degli spogliatoi, Mané e Sané hanno continuato a litigare prima di entrare negli spogliatoi. Il senegalese si è lamentato del modo in cui Sané gli si è rivolto e ha finito per colpire il tedesco. Tutti i compagni si sarebbero precipitati a separare i due prima che la situazione degenerasse. Per calmare la situazione, Sané avrebbe poi lasciato lo spogliatoio. Sempre 'Bild’ha confermato che il tedesco ha un segno sul volto dovuto proprio al colpo del compagno. Il Bayern Monaco, per il momento, non si è pronunciato sull'accaduto.

