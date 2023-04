Atp Montecarlo, Berrettini lascia per infortunio: "Stavo tornando... ma così è difficile"

Matteo Berrettini si ritira dal torneo di Montecarlo, terzo Master 1000 della stagione, a causa di una lesione di secondo grado agli addominali obliqui. Il tennista romano lo ha annunciato su Instagram. «Non so da dove cominciare... stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere... questo è difficile», il post di Berrettini, che nell’ultimo anno ha patito diversi infortuni. Nel pomeriggio avrebbe dovuto affrontare il danese Rune negli ottavi.

«Sono molto triste nell’annunciare che non potrò giocare la mia partita oggi a Montecarlo. Ho sentito un pò di dolore agli obliqui durante la partita di ieri. Il dolore è peggiorato significativamente durante la notte- scrive Berrettini nel post in inglese - Dopo aver consultato il mio team medico, questa mattina abbiamo deciso di sottoporci a una risonanza magnetica. Ho uno strappo di grado 2 nel mio muscolo obliquo interno. Non posso ringraziarvi abbastanza per il supporto. Significa così tanto ed è ciò che mi fa superare questi momenti difficili».

© Riproduzione riservata