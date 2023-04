Atp Montecarlo, Sinner vola ai quarti. Hurkacz battuto in rimonta

Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Il tennista altoatesino, numero 8 del mondo e settima testa di serie del torneo, ha sconfitto negli ottavi il polacco Hubert Hurkacz, decima forza del tabellone, in rimonta e in tre set, con il punteggio di 3-6 7-6(6) 6-1, maturato in due ore e 28 minuti di gioco. Per un posto in semifinale Sinner sfiderà il vincente del quarto tra il serbo Novak Djokovic, favorito del seeding, e l’altro azzurro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 16.

