Europa League amara per la Roma, vince il Feyenoord. Pellegrini sbaglia un rigore

Una Roma sfortunata e poco cinica, un pò come successo a Salisburgo nell’andata dei sedicesimi, perde contro il Feyenoord il primo round dei quarti di finale di Europa League. Al De Kuip finisce 1-0 per gli olandesi grazie al gol di Wieffer, dopo un rigore sbagliato da Pellegrini (palo) e un salvataggio sulla linea miracoloso di Idrissi su Ibanez (con aiuto della traversa). Inoltre Josè Mourinho deve fare anche i conti con gli infortuni di Dybala ed Abraham, costretti entrambi al cambio a gara in corso e quindi in dubbio per la sfida di ritorno: giovedì prossimo all’Olimpico servirà un’altra rimonta ai giallorossi per qualificarsi alle semifinali.

