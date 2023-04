Inter, ecco chi Andrea Radrizzani: il proprietario del Leeds che pensa... ai nerazzurri

L’imprenditore italiano Andrea Radrizzani, titolare attraverso la società di investimento Aser Ventures della quota di maggioranza del Leeds United starebbe valutando di fare un’offerta per l’Inter. Lo riferisce l’agenzia Bloomberg, sottolineando come l'interesse di Radrizzani per il club nerazzurro si aggiunga a quello degli arabi di Investcorp.

Un’eventuale offerta di Radrizzani resta subordinata alla vendita della sua quota nel Leeds United alla famiglia York, azionista di minoranza del clud e nota per essere proprietaria della squadra di football americano San Francisco 49ers. Radrizzani, che siede anche nel board di Dazn a cui nel 2023 ha ceduto le sue attività media in ambito sportivo, ha rilevato il Leeds United nel 2017, quando militava in seconda divisione, riportandolo nel giro di tre anni in Premier League. Per l’Inter si ipotizza una valutazione attorno al miliardo di euro.

© Riproduzione riservata