Tennis, a Montecarlo Sinner batte Musetti ed è in semifinale

Derby italiano senza storia sul campo Court Rainier III del Principato di Monaco nei quarti di finale del torneo Atp 1000 di Montecarlo: Jannik Sinner batte con un duplice 6-2 in un’ora e un quarto di gioco Lorenzo Musetti e accede alla semifinale dove incontrerà il danese Holger Rune che ha superato per 6-3 6-4 il russo Daniil Medvedev. Una partita che vale anche per la classifica Atp (l'italiano è a pochi punti dall’avversario, n.7 del mondo, e lo supererebbe se vincesse).

Jannik Sinner non ha lasciato scampo a Lorenzo Musetti, chiaramente in debito d’ossigeno dopo il faticosissimo match vinto ieri contro il primo tennista del mondo, Novak Djokovic. Sinner conferma il momento magico e si presenta in dirittura d’arrivo di questo torneo caro all’Italia (vinto tre volte da Pietrangeli e da Fognini) come uno dei grandi favoriti, ora che sono usciti, oltre a Djokovic, anche Medvedev e Tistipas (battuto da Tylor Fritz). Per Musetti una sconfitta indolore nei quarti di un torneo che gli consente di agganciare la ventesima posizione in classifica mondiale e, dopo la vittoria col serbo n.1 del mondo, ritrovare fiducia nei suoi mezzi.

La partita tra Rune e Sinner è in programma domani non prima delle 15.30 dopo la prima semifinale tra Taylor Fritz e Andrej Rublev (che ha battuto nei quarti 6-1 7-6 il tedesco Jan-Lennard Struff) in programma alle 13.30.

